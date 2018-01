Uvejret veg uden om Danmark: Så vildt var det lige syd for grænsen

En færge blev blæst ud af kurs, tage blev blæst af, containere blæst omkuld og liv gik tabt.

Se, hvordan en kanalfærge i Holland blev blæst helt ud af kurs på grund af orkanvinden.

Den heftige orkan, der er døbt Friederike, har blæst over det centrale Europa de seneste par dage med farligt vejr til følge.

Mindst tre mennesker har mistet livet i Holland og det samme gælder i Tyskland, mens der er registreret store materielle skader i begge lande.

I landskabet Harzen blev der målt vindstød på op til 203 kilometer i timen. I Thüringens hovedstad, Erfurt, belv der målt vindstød på 120 kilometer i timen, mens der i en række andre områder blev målt vindstød på mellem 120 og 135 kilometer i timen.

Amsterdams internationale lufthavn, Schiphol, havde torsdag i en periode indstillet al flytrafik på grund af en kraftig storm. Flytrafikken blev genoptaget igen ved middag. Det skriver Schiphol på sin hjemmeside.

Over 200 fly blev aflyst på grund af vejret.

Stormen i Holland rasede med vindstød på op til 140 kilometer i timen ifølge Reuters. Stormen har indtil videre kostet adskillige personer livet over hele Europa, skriver dpa.

I Belgien døde en kvinde, efter at et træ faldt ned på hendes bil 30 kilometer sydøst for Bruxelles.

Og i Italien, hvor vinden blæste med op til 200 kilometer i timen, er en mand død i regionen Calabrien. Det skete, efter at han var klatret op på sin brors hus i byen Crotone. Den kraftige blæst har væltet træer og skadet bygninger.