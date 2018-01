Søndag stiger priserne på kollektiv trafik på Sjælland

Fra søndag den 21. januar bliver det dyrere at købe visse billettyper til rejser med tog, bus og metro på Sjælland.

Den forenede samling af kollektive trafikselskaber på Sjælland og i hovedstadsområdet, Din Offentlige Transport (DOT), gennemfører søndag sin årlige prisregulering, og det betyder i år prisstigninger.

I gennemsnit hæves priserne med 0,9 pct.

Det oplyser DOT via en meddelelse på sin hjemmeside.

For den rejsende, der anvender mobilklippekort, betyder prisstigningerne, at taksten pr. zone stiger fra 7,5 kr. til 9 kr.

Samtidig hæves taksten for 24-timers-billetten i hovedstadsområdet med over 15 pct. og bliver sat op fra 130 til 150 kr.

Derudover rammes også de rejsende, der bruger to-zoners pendlerkort til 30 dage, som stiger fra 375 til 395 kr.

Ikke alle rammes dog af prisstigningerne. Pendlerne, der foretager længere rejser, går eksempelvis fri, hedder det i meddelelsen fra DOT.

»Trafikselskaberne friholder pendlerne til længere strækninger for prisstigning ved den kommende årlige takst-regulering. Det gør vi for ikke at ramme den gruppe af passagerer, der blev mest berørt af den store takstreform, Takst Sjælland, som vi indførte for et år siden,« udtaler forretningschef i Movia, Eskil Thuesen på vegne af DOT.

Derudover røres der ikke ved prisen på kontantbilletter og rejser med rejsekort.

»Vi har lagt stigningen på produkter, så vi fastholder principperne i Takst Sjælland, der sikrer at rejsekort altid er billigste rejseform, med mindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning,« siger forretningschefen.

DOT består af trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia.