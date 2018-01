Hvad laver du, når du kører bil? Hver 10. dansker tjekker mobilen

De fleste kender det, at der tikker en sms ind på mobilen, når man er ude at køre. Nogle ignorerer det, mens andre ikke kan modstå trangen til at tjekke den.

Men når man f.eks. kommer kørende på landevejen med 80 km/t og tager blikket væk fra vejen i blot fire sekunder for at kigge på mobilen, svarer det til, at man har kørt 89 meter i blinde. Og det kan få fatale konsekvenser, lyder det fra bl.a. Rådet for Sikker Trafik.

Det laver danskerne bag rattet Sidder i egne tanker: 57 %

Drikker: 49 %

Spiser: 32 %

Betjener GPS: 28 %

Finder ting frem eller lægger ting til side i bilen: 23 %

Læser sms'er, mail, Facebook, m.v.: 12 %

Skriver beskeder (sms, mail, Facebook m.v.): 10 %

Tager overtøj af eller på: 7 %

Taler i telefon (håndholdt): 7 %

Læser papirer, kort, m.v.: 7 % Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik

Det viser sig i en ny måling foretaget blandt 1.074 bilister, at hver 10. skriver beskeder eller er på eksempelvis Facebook, mens de sidder bag rattet.

»Uopmærksomhed koster alt for mange liv i trafikken. Vi ser mange ulykker, hvor en bil pludselig kører over i modsatte vognbane og rammer en modkørende. Det er vigtigt, at vi får flere til at køre bil, når de kører bil,« lyder det fra Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Ny undersøgelse: Hver femte mand risikerer at blive spritbilist

I disse uger sætter Rådet for Sikker Trafik sammen med Forsikring & Pension fokus på uopmærksomhed på vejene med kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”, der vil blive vist i tv, biografer og på sociale medier.

Tidligere undersøgelser har vist, at uopmærksomhed er en afgørende faktor i omkring hver tredje trafikdrab på de danske veje.

»Et øjebliks uopmærksomhed kan betyde, at man ødelægger andre menneskers liv og førlighed,« påpeger Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension.

I forbindelse med kampagnen vil politiet fra den 5.-11. februar gennemføre målrettet kontroller, hvor fokus er uopmærksomme trafikanter.

Her kan du se en række af politiets videooptagelser, der viser, hvad uopmærksomhed kan medføre på vejene.