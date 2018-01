Byggefirmaers rod udskyder kontrakt om ny Storstrømsbro

Trods verserende retssager om korruption og bestikkelse for millioner hos to af tre italienske byggefirmaer, der har vundet opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro, konkluderer Kammeradvokaten, at alle regler er fulgt.

Der er derfor ikke grundlag for at udelukke firmaerne fra udbuddet.

Kammeradvokatens redegørelse er onsdag blevet præsenteret for forligskredsen, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Politikere vil have en ”nødudgang” i kontrakten om byggeriet af Danmarks tredjestørste bro

Forligskredsen bakker op om, at Vejdirektoratet nu skal undersøge situationen nærmere, inden der træffes endelig beslutning om det videre forløb.

- Vi skal være sikre på, at det hele kører efter bogen, og at broen kan blive bygget til tiden og inden for budgettet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

19. december valgte han at udskyde underskriften med de tre italienske firmaer og få Kammeradvokaten ind over det 2,1 milliarder kroner dyre byggeprojekt.

Kort forinden havde Fagbladet 3F afsløret, at firmaerne Condotte og Grandi Lavori Finvosit til februar skal forsvare sig i en sag om korruption og bestikkelse.

Fagbladet 3F kunne tirsdag afsløre, at et Condotte måtte indstille byggeriet på Norges hidtil største transportbyggeri, da de skyldte 100 millioner kroner til en række underentreprenører.

Minister: Vi godkender ikke ny Storstrømsbro før vurdering

Flere firmaer på det norske milliardbyggeri måtte sende deres ansatte hjem uden løn. Og et firma gik konkurs, efter at det italienske selskab Condotte lod dem vente på millionbeløb.

- Nu ser vi på, om de to andre firmaer i konsortiet er i stand til - og ønsker - at løfte opgaven alene, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, til Ritzau.

- Kammeradvokaten konkluderer, at vi ikke på baggrund af sagerne i Italien kan udelukke nogen firmaer. Vi er jo heller ikke interesseret i at annullere det hele, for så skal hele processen gå om.

Condotte har oplyst, at selskabet er i gang med en rekonstruktion.

Derfor beder Vejdirektoratet konsortiet af de tre italienske firmaer om at redegøre for, hvordan de kan løfte kontrakten - også i en situation, hvor en af parterne ikke kan levere sin del.

Vejdirektoratet forventer, at redegørelsen vil være klar om et par uger. Herefter vil forligskredsen blive indkaldt igen.