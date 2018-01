Rejsekortet er dyrt og bøvlet: I Holstebro er det nu gratis at køre med lokalbusser

Personer, der skal med en af lokalbusserne i og omkring Holstebro, kan fremover lade pengene blive i pungen, når de stiger ind.

I de næste to år er det nemlig gratis at køre med busserne på lokalruterne i Holstebro Kommune. Det oplyser kommunen på dens hjemmeside.

»Vi håber, at flere vil bruge den kollektive trafik, og at de områder, der bliver dækket af de gratis busser, vil opleve en bedre service. Og så håber vi, at flere måske vil overveje, om man ikke godt kan bo andre steder end lige i Holstebro by,« siger formanden for kommunens teknikudvalg, Klaus Flæng (S), til TV Midtvest.

De fire ruter, som er en del af den toårige forsøgsperiode, går ud til nogle af de mindre byer omkring Holstebro.

En af årsagerne til forsøget er, at det vil være dyrt at indføre billetsystemet Rejsekort, som der ellers er blevet installeret i busser og tog i flere af de andre danske byer.

Klaus Flæng påpeger over for TV Midtvest, at Rejsekortet desuden har haft »visse problemer«.

Med forsøget gør Holstebro andre midt- og vestjyske kommuner herunder Lemvig, Morsø og Ikast-Brande kunsten efter. De kommuner har nemlig lignende ordninger.

I Lemvig Kommune blev der indført gratis buskørsel tilbage i 2008.

Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Jørgen Nørby (V), kalder ordningen for en »stor succes«, som ifølge ham har medført, at flere af kommunens borgere benytter busserne.