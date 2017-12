Bilist overså vigepligt - mand fra Horsens slipper nådigt

En 55-årig mand er søndag eftermiddag kommet til skade i et trafikuheld ved landsbyen Grumstrup i Østjylland.

Uheldet skete kort efter klokken 15 i krydset mellem Gammel Århusvej og Krogstrupvej. Tilsyneladende stødte to biler sammen, da chaufføren i en af bilerne undlod at overholde sin vigepligt.

- De foreløbige undersøgelser fra stedet viser, at en 74-årig mand fra Odder ikke overholder sin vigepligt, siger vagtchef Kent Midtgaard, Sydøstjyllands Politi.

- Han rammer så en anden bil, der kommer kørende ad Gammel Århusvej, forklarer vagtchefen.

I dén bil sad en 55-årig mand fra Horsens. I første omgang var beskeden, at han var fløjet til sygehuset i Aarhus - og at hans tilstand var kritisk. Men klokken 21.30 fastslår vagtchefen, at manden er uden for livsfare.

- Det ser ud til, at han er sluppet heldigere end først antaget, siger Kent Midtgaard.

I alt tre biler var involveret i sammenstødet, men ingen andre end den 55-årige bilist er kommet noget alvorligt til.