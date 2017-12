Tågefrit og tørt vejr skaber godt udsyn til nytårsraketterne

På tærsklen til et nyt år har vi samlet en tidslinje over, hvad der skete i Danmark og den øvrige verden fra januar til december.

Læger er dybt bekymrede over, at regeringen vil indføre tolkegebyrer i sundhedsvæsenet.

Lægebesøg er ikke længere gratis for alle:

Forsøg viser, hvorfor nogle er mere tilbøjelige til at se spøgelser end andre.

Hvad var det for en underlig lyd?

Paul Smith har løbet over 4.000 dage i træk – og han fortsætter til sin dødsdag.

Det har været et godt år for flytrafikken ifølge hjemmesiden Aviation Safety Network, der registrerer ulykker.

2017 har været et godt investeringsår, men 2018 kan godt blive udfordrende, mener PFA.

Fra middag forventer DSB, at togene igen kan begynde at køre mellem Roskilde og Næstved.

Ifølge DMI blev 2017 et vejrår til glemmebogen. Således blev året det niende vådeste i dansk vejrhistorie og det solfattigste siden 2000. Alene efteråret blev det vådeste siden 1984.

- Det bliver skyet med en del byger og ret blæsende, så det er nok egentlig en meget god dag til at se lidt skihop i fjernsynet, eller hvad man nu ellers er tilhænger af, siger Marianne Patzer.

Samtidig varsler DMI et 1. januarvejr, der passer godt til at ligge på sofaen det meste af dagen.

Ud på natten kommer der nogle byger og et vekslende skydække ind. Men det sker altså først, når raketterne er blevet skudt af til midnat.

- Men i Nordvestjylland kan den godt gå hen og blive hård. Og det samme ude ved kysterne, siger Marianne Patzer og tilføjer, at temperaturen vil ligge på omkring fem grader natten til mandag.

Og generelt vil vinden på årets sidste aften være let til frisk fra sydvest, lyder prognosen fra DMI.

- Som det ser ud lige nu, skulle det faktisk være til at se sine raketter, siger hun.

- Sent i aften vil det være tørt i hele landet. Det bliver allerede tørt i det jyske i løbet af eftermiddagen. Vi har en front med forbigående regn, og den slipper først den østligste del af landet i aften, siger hun.

Når 2017 bliver til 2018, kan du roligt tage beskyttelsesbrillerne på og kigge op mod himlen. Det bliver nemlig et rigtig fint raketvejr.

Ud på natten kommer der nogle byger og et vekslende skydække ind. Men det sker altså først, når raketterne er blevet skudt af til midnat. Arkivfoto: Lærke Posselt

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med de bilister, som manden udsatte for fare.

Kalciumpumpen er lillebitte. Men den sørger for at holde dig og de fleste andre dyr i live.

Du skal ikke vælge den præfabrikerede plantebøf på grund af et højt indhold af grøntsager.

Telia-kunder havde onsdag aften intet internet efter et stort nedbrud. Systemet skulle være oppe at køre igen.

Her er 8 gode råd til dig, som gerne vil forkæle dine gæster.

