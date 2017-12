Brand i kabler ved Køge Station har stoppet togdriften

En brand i nogle kabler langs banelegemet syd for Køge Station har lørdag sat en foreløbig stopper for togdriften mellem Roskilde og Næstved.

DSB oplyser, at der vil blive sat togbusser ind på strækningen, indtil togene kører igen.

Banedanmark oplyser, at togene på strækningen er aflyst frem til søndag morgen klokken 8.15.

Søndag morgen vil det blive meldt ud, om togdriften kan genoptages eller må udskydes til senere.

Ifølge Banedanmark skyldes branden hærværk.

Midt- og Vestsjællands Politi har talt med nogle mindreårige drenge, som har fyret krudt af ved stationen. Det er dog ikke politiets opfattelse, at der skulle være tale om hærværk.

- Hvis det er dem, så mener vi ikke, at der er tale om hærværk. Det kaldes hærværk, hvis man har ødelagt noget med forsæt, og det er ikke tilfældet her, mener vi, siger vagtchef Henrik Jørgensen.

Hos Østsjællands Beredskab fortæller indsatsleder Torben Østergaard, at man omkring klokken 13.21 modtog en melding om brand.

- Der var ild i nogle kabelbakker langs skinnerne syd for Køge Station. Det brændte stadig, da vi ankom, så vi slukkede det, fortæller han.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at branden har forvoldt problemer med fjernstyringsanlægget, og at det er grunden til, at togene ikke kan køre.