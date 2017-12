Hvis man går rundt med en lille vinterdepression, så kan man lørdag glædes ved, at det nu endelig bliver tidligere lyst.

Det er godt nok nogle dage siden, at vi havde vintersolhverv, der markerer årets korteste dag, men der går godt en uge efter vintersolhverv, før at Solen begynder at stå tidligere op.

Torsdag og fredag havde Solen sine seneste opgange. Det skrive DMI.

Selvom Solen lørdag står tidligere op, så er der dog kun tale om, at den dukker op over horisonten fire sekunder tidligere end normalt, men om tre uger, d. 22. januar, vil dagen have tiltaget med en time.

I den seneste uge har dagen tiltaget med omkring 3 og et halvt minut, da Solen er gået senere ned.