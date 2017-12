Hold på nytårshat og sikkerhedsbriller: Raketterne kan komme i modvind

Den gode nyhed er, at dit dyrt indkøbte fyrværkeri formentlig ikke bare forsvinder op i et kraftigt skydække og bliver til matte gnister på grå baggrund nytårsaften.

Den dårlige nyhed er, at kraftig blæst kan give udfordringer med krudtet.

På årets sidste søndag trænger en front med udbredt regn ind over Danmark fra sydvest. I løbet af eftermiddagen ventes det at ligge lige nordvest for Danmark, inden det begynder at klare op og trække op til blæst.

Sådan lyder nytårsprognosen fra DMI's meteorolog, Lars Henriksen, på vejrinstituttets hjemmeside.

DMI har lovet temperaturer mellem fem og otte grader nytårsdag. Ifølge meteorologen vil vi nytårsaften og natten til mandag mange steder opleve jævn til hård vind omkring sydvest og vindstød af kulingstyrke. Der kan desuden forekomme regulær kuling med vindstød af hård eller stormende kuling ved kysterne.

Den effektive blæst ventes at jage skyerne på flugt, og derfor vil der være kig til både stjerner og raketter mellem de drivende skyer flere steder.

Fem fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt CE-mærket og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Hovedstadens Beredskab

»Selvom raketterne i år ikke ser ud til at blive gemt bag et tykt skydække, vil den kraftige blæst måske blive en udfordring, også i forhold til sikkerhed. Husk derfor at håndtere nytårsfyrværkeriet med forsigtighed,« lyder tippet fra meteorologen.

Børn er ofre for hver tredje fyrværkeriulykke: "Det er alvorligt"

Sidste år måtte 267 personer på skadestuen efter at have været i nærkontakt med fyrværkeri. Hver tredje ulykke ramte ifølge Børneulykkesfonden et barn.

Hvis du vil mindske risikoen for, at aftenen ender i en ambulance eller med en brandudrykning, kan du følge Hovedstadens Beredskabs fyrværkeriråd.

Beredskabet opfordrer til, at du altid bruger beskyttelsesbriller og kun godkendt CE-mærket - og aldrig hjemmelavet eller ulovligt - fyrværkeri.

Derudover må du aldrig holde tændt fyrværkeri i hånden eller læne dig ind over fyrværkeriet, ligesom du aldrig må gå tilbage til en fuser. Endelig anbefaler operationschef fra Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen, at du holder sikkerhedsafstand - især hvis det blæser.

Mange af de brande, der opstår nytårsaften, kan nemlig undgås, hvis man holder afstand til bygninger, affyrer raketterne fra en stabil holder og er opmærksom på vindretningen, skriver Hovedstadens Beredskab på sin hjemmeside.

For stråtækte huse er sikkerhedsafstanden 100 meter for al fyrværkeri og 200 meter for raketter. Hvis der er kraftig blæst, bør sikkerhedsafstanden fordobles til 200 og 400 meter, lyder anbefalingen.