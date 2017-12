En stor del af Letbanen er udsat på ubestemt tid

Imens borgerne i Aarhus endelig kan nyde godt af, at Letbanen nu endelig kører mellem Hovedbanegården og Aarhus Universitetshospital i Skejby, så er der endnu ikke kommet nogen dato for, hvornår de 30 km letbane – som går til Odder – åbner.

Aarhus Letbane har sågar endnu ikke ansøgt om en såkaldt ibrugtagningstilladelse fra Trafikstyrelsen, så der kan udføres test på strækningen til Odder. Det skriver Ingeniøren.

Ifølge avisen havde Aarhus Letbane ikke kalkuleret med, at strækningen skulle testes efter Trafikstyrelsens regler.

Et vilkår som Letbanen dog nu har accepteret, og der mangler nu kun enkelte funktionstest på Letbanen til Odder.

Åbning af letbanen til Odder og Grenaa er uafklaret

Disse test vil dog først blive udført, når Letbanen får ibrugtagningstilladelse til passagerdrift.

En tilladelse som Letbanen endnu ikke har søgt hos Trafikstyrelsen. Det bekræfter Styrelsen i en mail til Ingeniøren.

Letbanen mellem Odder og Aarhus skulle oprindeligt have medtaget passagerer fra november, men efter problemerne på letbanestrækningen i Aarhus blev åbningen udsat til omkring årsskiftet.

Den tidsfrist kommer afgjort ikke til at holde, skriver Ingeniøren, da der er opstået en misforståelse mellem Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen.

Det viser sig, at Aarhus Letbane havde forventet, at man kunne benytte samme regler til at teste letbanedelen i Aarhus, som på den del af Letbanen, som går til Odder.

Det var imidlertid ikke tilfældet, da banen mellem Odder og Aarhus ikke er en ny jernbane, og derfor skal testene på den strækning følge Trafikstyrelsens regler, som kræver, at der udfærdiges konkrete risikovurderinger for alle overkørslerne på strækningen.

Her mangler Aarhus Letbane fortsat at lave de føromtalte funktionstest, hvor de nye letbanetog testet ved deres topfart på 75 km/t.

Hvornår testene kan udføres er forsat usikkert, forklarer Aarhus Letbane i en mail over for Ingeniøren, og det lader til at borgerne i Østjylland – der ønsker at benytte Letbanen mellem Odder og Aarhus - fortsat må væbne sig med tålmodighed.

Aarhus Letbane pointerer dog i mailen, at ansøgningsprocessen om en ibrugtagningstilladelse er i gang.