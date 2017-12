Et færdselsuheld på Rømødæmningen, hvor to biler kørte frontalt ind i hinanden, betød onsdag eftermiddag, at vejen til og fra Rømø var spærret.

Den er atter åbnet, oplyser Sydjyllands Politi på Twitter, hvor det fremgår, at flere kom til skade ved sammenstødet, men ingen alvorligt.