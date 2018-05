Penkowa bad selv politiet om ransagning af kontor

Under normale omstændigheder vil de fleste mennesker nok helst være fri for at få endevendt sine ejendele af ordensmagten. Men ikke hjerneforskeren Milena Penkowa.

Fakta Hjerneforskeren Milena Penkowa er ved Københavns Byret tiltalt for dokumentfalsk begået tilbage i 2003.

Ifølge anklagemyndigheden har Penkowa ved brug af fire forfalskede dokumenter forsøgt at overbevise ledelsen på Københavns Universitet om redeligheden omkring nogle rotteforsøg og resultaterne af dem.

Rotteforsøgene foregik i slutningen af 90'erne og dannede blandt andet grundlag for en doktordisputats, som Penkowa indleverede i 2001, men som et bedømmelsesudvalg i 2003 forkastede.

Anklagemyndigheden mener, at Penkowa forfalskede dokumenter blandt andet for at undgå at få en sag om videnskabelig uredelighed på halsen.

En sådan sag blev dog rejst alligevel hos Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Men først adskillige år senere.

I juni i år nåede UVVU den konklusion, at man ikke kunne påvise videnskabelig uredelighed.

Fredag i Københavns Byret, hvor Penkowa er tiltalt for dokumentfalsk, forklarer hun, hvorfor hun i sin tid bad sin advokat, Kåre Pihlmann, kontakte politiet og foranledige en ransagning på Panum Instituttet i København.

Den 42-årige tidligere stjerneforsker forklarer, at hun var bekymret over, at institutleder Albert Gjedde ikke skulle håndtere hendes ting på universitetet efter bogen.

Som institutleder var det nemlig Gjedde, der stod for opbevaringen af Penkowas arbejdsredskaber, -papirer med mere, efter at hun i marts 2010 blev suspenderet fra sit professorat på universitetet.

- Jeg var bange for, at bevismaterialer skulle forsvinde. Ikke mindst i lyset af, at man sætter anklageren (Gjedde, red.) til at vogte over bevismaterialerne. Det hører ikke hjemme i et retssamfund, fortæller Milena Penkowa.

Mens hun siger den sidste sætning, banker hun demonstrativt i vidneskranken på hver enkelt stavelse.

Milena Penkowa omtaler Albert Gjedde som "anklageren", fordi han i 2010 anmeldte hende til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed i en sag, som i 2012 endte med, at Penkowa i to tilfælde fik kritik for uredelighed.

Albert Gjedde, som Penkowa ifølge hende selv har et "modsætningsforhold" til, skal fredag eftermiddag afgive forklaring som vidne i sagen.

Advokat Kåre Pihlmann fortæller, at det i hans øjne kom som en overraskelse, at Penkowa bad om en ransagning

- I de 16 år jeg har været i branchen, er det her den eneste gang, at jeg har oplevet en klient bede mig om at foranledige en ransagning, fortæller Kåre Pihlmann.

Hjerneforsker havde svært ved at huske ret meget

Det var i forbindelse med ransagningen i marts 2011, at Penkowa blev sigtet i dokumentfalsk-sagen.

Ironisk nok var det ved den ransagning, at politiet beslaglagde en harddisk tilhørende Penkowa, der indgår som en central del af anklagemyndighedens bevismateriale i sagen.

Ransagningen blev i øvrigt efterfølgende ramt af en mindre skandale, da politiet overså en 400 liters kummefryser, som blandt andet indeholdt nogle vævsprøver tilhørende Penkowa.