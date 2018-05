Tavse røvere skræmte bankansatte

10 ansatte i Dronninglund Sparekasses hovedsæde måtte i aftes have psykologhjælp for komme sig oven på et groft røveri efter torsdag eftermiddag.

Tre røvere smadrede sig ved 18-tiden vej ind i sparekassen ved at smide en palle gennem en rude i bagbygningen. En af røverne holdt vagt, mens de to andre stormede ind i kundeområdet, skriver DR Nordjylland.

Her var medarbejderne ved at tælle dagens kassebeholdning op.

Det har chokeret medarbejderne utroligt meget at skulle opleve det. Allerede inden røverne kom ind i lokalet, fik de et chok over det kæmpe brag, det gav, da de smadrede termoruden. ssparekassedirektør Birger Haaning til DR Nordjylland Det har chokeret medarbejderne utroligt meget at skulle opleve det. Allerede inden røverne kom ind i lokalet, fik de et chok over det kæmpe brag, det gav, da de smadrede termoruden.

Pengene lå på bordet

"De tog nogle penge, der lå på skranken. Pengene var på vej i boksen. Det har chokeret medarbejderne utroligt meget at skulle opleve det. Allerede inden røverne kom ind i lokalet, fik de et chok over det kæmpe brag, det gav, da de smadrede termoruden," siger sparekassedirektør Birger Haaning til DR Nordjylland.

Han tilføjer, at de ansatte ikke led fysisk overlast, men var meget chokerede efter besøget af røverne, som ikke mælede et ord under røveriet.

Røverne medbragte et koben, som de forgæves forsøgte at bryde en af sparekassens bokse op med. Det lykkedes dog ikke, og derefter tog røverne flugten.

Dækket af elefanthuer

Deres eneste øvrige udbytte var en såkaldt "valutakasse" - en kasse med møntruller, men udbyttets omfang kendes ikke, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau.

Samtlige røvere var formummet bag sorte elefanthuer og mørke hætter, men der er ikke mange spor efter dem.

"Vi har et vidne, der kort efter klokken 18 har set en sort Audi stationcar, der kører meget stærkt ad Slotsgade i retning mod Hjallerup. Det er muligvis den, vi leder efter," siger vsgtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, til Ritzau.