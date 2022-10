Kok fra Malmø smuglede 74 millioner kroner ud af Danmark

Oprindeligt lød sigtelsen på 144 millioner kroner, men anklageren accepterer tilståelsen af cirka det halve.

Præcis hvilken type kriminalitet pengene stammer fra, kommer ikke frem under retsmødet.

Men tidligere har vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra National Enhed for Særlig Kriminalitet sagt, at en del af pengene formentlig stammer fra handel med narkotika.

Tre andre mænd er varetægtsfængslet i sagen. Blandt dem kokkens tidligere chef fra caféen.

I nogle tilfælde kørte den 29-årige til et kolonihavehus i Frederikssund for at hente kontanter, og ejeren af huset er blandt de fængslede, der senere skal stilles for retten.