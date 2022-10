Efter Field's-skyderi: Specialgruppe kommer med anbefalinger

Skyderiet endte med at koste tre personer livet. Fire andre befandt sig i kritisk tilstand efter skyderiet, men de er alle stabile igen.

Derudover blev tre strejfet af skud. Omkring 20 pådrog sig skader i forbindelse med flugten fra centret.

Den 22-årige blev stillet for en dommer og sigtet for tre drab og syv drabsforsøg. Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling.