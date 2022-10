75 har søgt om erstatning for fejlagtig straf i fængsler

Men anklagemyndigheden afgjorde, at der ikke kunne rejses en straffesag, og dermed faldt grundlaget for indespærringen i strafcelle væk - ”disciplinærstraffen var et uforskyldt indgreb”, skrev Højesteret.

Kriminalforsorgen brugte lang tid på at overveje, hvad der skulle ske mere generelt. Der gik mere end et halvt år, før man kontaktede justitsminister Mattias Tesfaye (S), som i juni orienterede Folketingets retsudvalg.

Skriftligt hed det, at Kriminalforsorgen tager sagen ”meget alvorligt”. Praksis skal justeres. Fremover skal begrundelserne være anderledes. Ved upassende adfærd og grov sprogbrug skal der også henvises til husordenen.

Desuden annoncerede Kriminalforsorgen en vilje til at rette op på fejltagelser begået mod andre. I opslag i fængsler og på hjemmesiden blev der orienteret om muligheden for at søge om genoptagelse. Fristen blev sat til 7. august. En erstatning kan bestå i afkortning af straffen eller i penge.