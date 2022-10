Anholdt med kniv i Irans ambassade: Dommer mørklægger sag

Hvad årsagen til den 32-åriges besøg på ambassaden er, indhylles foreløbigt i mørke.

Dommeren efterkommer nemlig anklagerens ønske om dørlukning. Dommeren mener ikke som forsvareren, at der grundlæggende er tale om en banal voldssag.

- Ikke mindst på grund af anholdtes spontane forklaring om, at han sidder her på baggrund af forholdene i Iran, siger dommeren. Dermed hentyder hun blandt andet til mandens skepsis over for tolken.

Hun mener også, at den særlige sigtelse om et angreb mod en diplomat øger behovet for, at dørene lukkes af hensyn til politiets fortsatte efterforskning.

Irans udenrigsministerium har kritiseret dansk politi i forbindelse med episoden. Trods tidligere advarsler fra Iran om sikkerhedssituationen ankom danske betjente med forsinkelse, hedder det.

Den iranske udenrigsminister har rettet skarp kritik af politiets manglende sikkerhed i forhold til ambassadør Afsaneh Nadipour, har et iransk nyhedsbureau rapporteret.

Danmarks ambassadør i Teheran blev fredag indkaldt til en samtale i udenrigsministeriet.

I de seneste dage har der været massive protester verden over på grund af sagen med en 22-årig kvinde, Masha Amini. Hun døde efter en anholdelse af det såkaldte moralpoliti i Iran. Kvinden havde ikke tildækket sit hår tilstrækkeligt.