Mand anholdt for røveri under udgang fra fængslet

Pengene skulle kæresten angiveligt have, da den 23-årige skyldte hende dem. Politiet ønsker ikke at oplyse beløbet.

Ifølge vagtchefen var den 23-årige på udgang fra fængslet, hvor han afsoner en dom for ligartet kriminalitet.

Da der blev truet med kniv, betragter politiet det som et røveri. Politiet har endnu ikke afhørt den 23-årige, så det er uvist, hvad hans udlægning af sagen er.

Han ventes dog at blive stillet for en dommer lørdag, hvor han får mulighed for at forklare sig.