Knivbevæbnet mand trængte ind på Irans ambassade

Den 32-årige er sigtet for to tilfælde af hærværk, grov vold og straffelovens paragraf 114 a nr. 2, der handler om forbrydelser mod blandt andet diplomater.

Sigtelsen viser, at der efter politiets opfattelse ikke var tale om en terrorhandling.

Paragraf 114 a handler om forbrydelser, der ikke er omfattet af terrorparagraffen - paragraf 114 - men den åbner samtidig op for, at straffen for en forbrydelse kan stige til det dobbelte af den normale strafferamme.

Episoden har betydet, at Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste, PET, har skærpet sikkerheden ved den iranske ambassade og dens medarbejdere.