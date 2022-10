Fodboldspiller er blevet løsladt i sag om overgreb

Allerede tirsdag besluttede en dommer ved Københavns Byret, at manden skulle løslades. Den kendelse blev dog kæret af anklageren, og da det skete med såkaldt opsættende virkning, kom spilleren ikke på fri fod.

I stedet skulle en dommer ved Østre Landsret have sagen forbi sit bord.

Fodboldspilleren, der spiller i en dansk klub, blev 10. september varetægtsfængslet, og fængslingen blev 20. september forlænget med endnu ti dage.

Han er sigtet for det, der i straffeloven kaldes voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. I det konkrete tilfælde er der tale om, at atleten ifølge anklagemyndigheden skulle have tvunget en person til at give ham oralsex.