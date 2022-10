Tidligere landsholdsatlet dømt for livsfarlig voldtægt

Og på grund af den vold, og de trusler som blev anvendt, har retten valgt at anse voldtægten som en særlig farlig voldtægt.

- Vi har lagt vægt på, at der blev brugt kniv (grensaksen, red.), og at der blev taget tre halsgreb, hvoraf to af dem gjorde, at forurettede mistede bevidstheden, og at det fremgår af de lægelige oplysninger i sagen, at hun var i livsfare, lyder det fra retsformanden, som understregede, at retten tilmed anså det som en overfaldsvoldtægt.

Daniel Præst er også dømt for at have frarøvet kvinden 20.000 kroner, som hun havde på adressen. Egentlig var han tiltalt for at have røvet 30.000 kroner, men retten fandt det ikke bevist, at der var tale om så stort et beløb.

Ud over straffen blev Daniel Præst dømt til at betale offeret en tortgodtgørelse på 160.000 kroner. Det er et forholdsvist højt beløb i voldtægtssager.