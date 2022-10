Anklageskriftet mod Lars Findsen afslører nye detaljer

Derudover lyder det, at han har videregivet oplysninger om ”et konkret sikkerhedsbrud i Forsvarets Efterretningstjeneste og tjenestens overvejelser om og håndtering af dette”.

Hvad forholdene præcis dækker over, er dog fortsat uklart. Ved hvert af dem er det fjernet, hvad Lars Findsen skulle have sagt eller røbet. Begrundelsen er, at oplysningerne ”er af væsentlig betydning for statens sikkerhed”.

Med til det fem sider lange anklageskrift hører en række bilag. De udgør i alt 19 sider, men det har ikke været muligt for Ritzau at få aktindsigt i indholdet af disse.

Lars Findsen, der før sin tid i FE også har stået i spidsen for PET, blev sigtet for at have lækket statshemmeligheder for ti måneder siden.