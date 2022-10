Retssag mod seks tiltalte i sag om udbyttesvindel er aflyst

At en domstol i Dubai har sagt nej til at udlevere svindeltiltalte Sanjay Shah til Danmark får nu konsekvenser for et andet spor i sagen om udbytteskat.

Sagen mod seks andre tiltalte - tre briter og tre amerikanere - er torsdag formiddag blevet aflyst i Retten i Glostrup og udsat på ubestemt tid.

Det skriver Politiken.