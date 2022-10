Tre unge varetægtsfængslet i sag om drab i Vordingborg

Tre af de anholdte blev torsdag klokken 11 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster. De er sigtet for i fællesskab at have dræbt den 53-årige mand.

Den fjerde anholdte - en 50-årig kvinde - er blevet løsladt.

Den 53-årige mand blev fundet død mandag morgen omkring klokken 08.30 i sit hjem på Chr. Winthers Vej i Vordingborg.

Politiet oplyste efterfølgende, at manden sidst blev set i live lørdag aften klokken 22.30.

Siden fundet af manden har politiet efterforsket sagen. Blandt andet har hundepatruljer og droner undersøgt gerningsstedet.