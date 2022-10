Fire anholdt for drabet på 53-årig mand i Vordingborg

Politiet har anholdt to mænd og to kvinder i sagen om drabet på en 53-årig mand, der mandag blev fundet død i Vordingborg.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag formiddag i en pressemeddelelse.

De fire blev anholdt onsdag og er sigtet for i fællesskab at have dræbt den 53-årige mand.