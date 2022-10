Politiet har slået til i fem lande i gigantisk narkosag

I Danmark blev stofferne ifølge sigtelsen afsat til flere kriminelle netværk over hele landet - herunder flere af de danskere, der også blev anholdt onsdag.

Desuden er tre af de sigtede, som kommer fra Randers og Hirtshals, sigtet for at have smuglet flere hundrede kilo hash og skunk fra Danmark til Norge.

Ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard lægger vægt på, at det internationale politisamarbejde har spillet en afgørende rolle i sagen.

- Særligt har samarbejdet med politimyndighederne i Montenegro været forbilledligt og viser, at mistænkte for organiseret kriminalitet ikke er uden for dansk politis rækkevidde, selvom man forsøger at skjule sig i lande, hvor vi ikke har direkte samarbejds- og udleveringsaftaler via EU, udtaler han.