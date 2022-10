Advokat: Dom gør de facto to danske børn i Syrien statsløse

Retten har vurderet, at kvinden tilsluttede sig Islamisk Stat, da hun i december 2014 rejste med sin nu afdøde mand til Syrien.

Efter manden døde i kamphandlinger året efter, blev kvinden gift med en afghansk Islamisk Stat-kriger, som hun fik de to børn med.

I efteråret 2018 blev hun og hendes børn taget til fange af kurdiske styrker og overført til Al Roj-lejren.

Knud Foldschack mener, at Højesterets dom skal tages videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Selvfølgelig vil jeg råde min klient til det. Så må man jo håbe, at de danske små børn vil overleve den ventetid, siger Knud Foldschack.

Der er ifølge Knud Foldschack i dag i alt fem danske børn i fangelejre i Syrien.

Senere på måneden kommer et nyt nedslag i sagen om de danske børn i Syrien, da Københavns Byret indleder en sag, som Repatriate The Children Denmark har anlagt mod den danske stat for at få børnene til Danmark.