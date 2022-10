Selskab i enorm hvidvask delte kontor i Moskva med Danske Bank

- De to damer skulle arbejde med at verificere dokumenter og modtage post, forklarer den tiltalte. Danske Bank betalte et beløb, som stort set dækkede omkostninger til løn og husleje.

Udførte de to ansatte også opgaver for dig, vil anklagerne vide.

- De skulle købe billetter til Bolsjoj-balletten for mig. Men jeg husker nok de mest spændende ting, siger hun.

Anklagerne præsenterer hende for en række mails fra Moskva-kontoret til hende. De handler om, at Nikita, Oleg og andre havde været forbi med beløb på for eksempel 1700 og 6550 euro.

Men den 49-årige har svært ved at forklare baggrunden for de enkelte beskeder. Det er efterhånden længe siden, påpeger hun.

I øvrigt afviser hun, at Danske Bank i Estland betalte Cph Consulting for at skaffe de indbringende kunder, der sendte milliarder gennem banken.

Retsmøderne i sagen, hvor også en litauisk mand er tiltalt, begyndte 20. september. Dommen ventes afsagt næste år.