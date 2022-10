- Der er ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets afgørelse som ugyldig, og Højesteret stadfæster derfor dommen, står der i dommen.

Den nu 33-årige kvinde har de seneste fire år siddet indespærret sammen med sine to børn i Al Roj-lejren i det nordlige Syrien.

Hun blev taget til fange i 2018, efter at hun fire år forinden var rejst med sin nu afdøde mand til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Kvinden havde dobbelt statsborgerskab. Hun er stadig marokkansk statsborger.