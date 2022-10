Idrætsforeninger og personer tiltalt for svig mod kommune

Svindlen skete over en årrække, lyder det i tiltalen. I alt indeholder anklageskriftet 11 forhold, der ifølge anklagemyndigheden er begået i en periode mellem 2018 og 2020.

- Personerne, foreningerne samt den selvejende institution er tiltalt for at have begået svig ved at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger til Varde Kommune til brug for kommunens behandling af anmodninger om lokaletilskud, lyder det i pressemeddelelsen.

Svig er en form for bedrageri, hvor formålet er at få nogen til at gøre noget på et forkert grundlag. Svig kan bestå i, at forhold forties, eller at der siges noget urigtigt mod bedre vidende.