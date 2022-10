Stedfar løsladt i sag om påstået tvangsægteskab

I Pakistan skulle pigen desuden være blevet forsøgt tvunget ind i et ægteskab. Men i oktober 2020 kom pigen hjem til Danmark igen, efter at den danske ambassade havde været inde over sagen.

Ifølge anklageskriftet skulle moren og stedfaren - især moren - have stået bag en årelang mishandling af pigen fra 2015 til 2020, men de nægter sig skyldige.

Ved tirsdagens retsmøde blev en veninde til pigen afhørt. Sagens to forsvarsadvokater, Tyge Trier og Morten W. Kamp, interesserede sig begge meget for venindens vurdering af pigens psykiske tilstand både før og efter tiden i Pakistan.

Veninden forklarede, at pigen helt bestemt havde det skidt, efter at hun var kommet hjem fra Pakistan. Men hun forklarede også, at der før 2017 var tegn på, at noget ikke var i orden.

Blandt andet havde pigen ofte beskidt tøj på i skole, og hun var ekstremt træt i skoletiden. Men derudover beskrev veninden pigen som både kvik og velbegavet.

Tirsdag skal den sidste del af bevisførelsen færdiggøres ved, at diverse dokumenter læses op. Når retten sættes igen, skal anklager Peter Godsk og forsvarsadvokaterne fremlægge deres afsluttende procedurebemærkninger, inden dommeren og de to domsmænd trækker sig tilbage for at votere. Det videns endnu ikke, hvornår der falder dom.