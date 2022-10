Tre mænd sigtes for at frarøve to FCK-fans trøjer og shorts

Den 25-årige gulvlægger blev fængslet for mistanke om ulovlig tvang - og altså ikke for røveri - den 11. august.

I sagen er han sigtet for flere episoder, der udspillede sig i et S-tog efter fodboldkampen i Parken. FCK vandt 4-1.

Han har erkendt at have fået et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Den seneste sag drejer sig om en episode i et S-tog mellem Glostrup og Brøndbyøster.

Her tvang de tre mænd på 18, 19 og 23 år ifølge politiet to FCK-fans til at give kamptøjet fra sig.