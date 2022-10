Fupanklaget havbrugsejer i retten igen efter halvandet års pause

Tirsdag gør byretten i Horsens så et nyt forsøg på at få sagen færdigbehandlet.

Sagen er Danmarks til dato største kriminalsag om havbrug og miljøforhold.

Hjarnø Havbrug og dets ejer anklages for at have set stort på miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder i årene fra 2013 til 2018.

Flyderinge med fiskeopdræt i og ud for Horsens Fjord blev fyldt til bristepunktet med forurening til følge, lyder det i anklagen.

Havbrugsejeren anklages også for at have udsat 373.000 sølvlaks på et af sine tre havbrug, selv om der kun var tilladelse til at udsætte ørreder.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner.

Beløbet svarer ifølge anklagemyndigheden til fortjenesten fra den ulovlige overproduktion.