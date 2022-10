Sindssyg og udvist iraker får lov at rejse ind i Danmark igen

Det bliver ikke et ”farvel for evigt” til Danmark, men i stedet et muligt ”på gensyn” for en nu 26-årig mand med irakiske rødder.

Manden blev for godt tre år siden dømt for alvorlig kriminalitet.

Da han var sindssyg, fik han en anbringelsesdom i stedet for en fængselsstraf. Oveni blev han i både by- og landsret udvist af Danmark med besked om, at han aldrig måtte rejse ind i landet igen.