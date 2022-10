Lov om vanvidskørsel skal til eksamen i Højesteret

I sin afgørelse zoomede landsretten imidlertid ind på økonomi. Nordania har ikke oplyst omstændigheder, ”der giver grundlag for at antage, at de som følge af beslaglæggelsen med henblik på konfiskation vil lide noget økonomisk tab”, skrev dommerne.

Foruden denne sag venter en lille håndfuld sager om beslaglæggelse af køretøjer på at blive behandlet ved landets øverste domstol.

Højesteret behandler sagen mandag, men kommer først med en afgørelse på et senere tidspunkt.