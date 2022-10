Politiet ser flere anmeldelser af benzintyveri

Politiet opgør ikke selvstændigt sager om tyveri af forskellige former for brændsel.

Rasmus Ruby-Johansen siger til TV 2, at Topdanmark oplever, at flere kunder er bekymrede for, at deres brænde eller træpiller bliver stjålet.

Det samme oplyser forsikringsselskaberne Tryg og GF Forsikring til TV 2.

I august oplyste brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel til TV 2, at foreningen frygtede, at op imod 100.000 hjem i Danmark kunne løbe tør for træpiller.

Den store efterspørgsel på træpiller har fået priserne til at stige.

Prisen på benzin har længe været høj. Organisationer har peget på, at det blandt andet skyldes krigen i Ukraine.