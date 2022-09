Kvinde på 89 år blev dræbt af højresvingende lastvogn

Her fremgår det også, at chaufføren er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Han, der er 23 år, vil formentlig blive løsladt senere fredag.

Umiddelbart formoder politiet på baggrund af de foreløbige undersøgelser, at kvinden befandt sig i fodgængerfeltet, da hun blev ramt. Lastvognen kom ad Karolinelundvej og skulle til højre ad Østerbro.

En bilinspektør blev sendt ud for at foretage opmålinger på ulykkesstedet.

I øvrigt beder politiet eventuelle vidner om at henvende sig.

Problemet med dødsulykker i forbindelse med højresving har været i fokus for flere kampagner fra myndighederne gennem flere år.