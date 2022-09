Efterlyst mand blev opdaget på restaurant og fik hurtig dom

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag formiddag.

I et grundlovsforhør i Retten i Holstebro gik han til bekendelse. Han tilstod to lovovertrædelser og fik en såkaldt straksdom på ubetinget fængsel i to år og seks måneder.

Det var 13. september, at politiet gik ud offentligt med sagen om den 38-årige, der er fra Haderup.

Da han ikke havde reageret på politiets forsøg på at få ham i tale i en sag om skydevåben, gik ordensmagten ud med foto og signalement.

I fredagens retsmøde tilstod han, at han 20. maj var i besiddelse af en pistol, lyddæmper og ammunition. Våbnet blev affyret i mandens have. Desuden erkendte han et forsøg på at købe et lignende våben.