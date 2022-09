Efterlyst mand blev afsløret af vidne på restaurant i Holstebro

Blandt andet sigtes to brødre fra Struer for at have haft skydevåben mellem hænderne. Det skal blandt andet være brugt i Klosterhede Plantage, har TV Midtvest tidligere rapporteret.

Også et halvt kilo amfetamin og 200 gram kokain indgår i de sigtelser, der er blevet rejst mod de fem.

Senest blev en 32-årig mand tirsdag fængslet for at have håndteret en pistol i Struer i slutningen af august. Sigtelsen bygger på rumaflytning og videoovervågning, har en anklager tidligere oplyst.