Chefen for PET undgår efterforskning om brud på tavshedspligt

Der er ingen rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, lyder myndighedens begrundelse ifølge Bonnichsen.

Ifølge Berlingske kom Finn Borch Andersen med oplysninger om Lars Findsens sexliv under fortrolige briefinger af partiledere i februar.

Emnet på møderne var en eventuel ophævelse af immuniteten for den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Anklagemyndigheden mener, at der er grundlag for at tiltale Hjort Frederiksen for at have røbet statshemmeligheder. Senere er der rejst tiltale mod Lars Findsen for samme type forbrydelse.

- Jeg mener, at det er uberettiget, at man går ind og inddrager Lars Findsens dybt, dybt private forhold i forhold til en briefing om immunitetsproblemet i Claus Hjort-sagen, har Hans Jørgen Bonnichsen tidligere forklaret om baggrunden for sin anmeldelse.