Rambuktyve brød ind i Illum og stjal ure for millioner

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at der var endnu en gerningsmand inde over forbrydelserne. Men vedkommende er ikke blevet identificeret.

De to mænd, der er dømt for rambuktyverierne, har under sagen nægtet sig skyldige. Alligevel har retten fundet det bevist, at de stod bag tyverierne, mens de blev frifundet for andre mindre lovovertrædelser.

Mændene var anklaget for at have været i besiddelse af hash med henblik på videresalg, men retten mener, at det var hash til eget brug.

Derfor bliver de kontanter, der var beslaglagt, ikke konfiskeret.

Mændene har anket dommen til landsretten. Dermed skal Østre Landsret på ny tager stilling til sagen.