Taxachauffør udnyttede retarderet pige til samleje

Retten har dømt manden i overensstemmelse med anklageskriftet. Den har blandt andet lagt vægt på pigens forklaring.

- Dommerne har sagt, at den er så troværdig, at det er den, der kan lægges vægt på, siger specialanklageren.

Der er tale om adskillige episoder fra 1. december 2021 til 18. marts 2022. De fandt sted, mens manden kørte handicapkørsel for pigen.

Den 57-årige mand er også kendt skyldig i anden kønslig omgang end samleje med pigen i taxivognen.

Derudover er han kendt skyldig i at have haft et børnepornografisk billede på sin mobiltelefon og at have blufærdighedskrænket to mænd ved at have videresendt nogle billeder af den ene mands penis til den anden mand.