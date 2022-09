Pose med "horror"-blanding blev fundet hos terrortiltalt

- Ja, det vil det være. Alt der siger bum, siger kemikeren og bekræfter, at det også kan være i kanonslag.

Netop kanonslag er det, som den ene tiltalte - en 35-årig mand - har forklaret, at han har lavet. Det var hans store hobby, har han fortalt. Han boede i huset med sin 31-årige tiltalte hustru, som også er tiltalt.

Ifølge anklagemyndigheden var det den 35-årige, som ville stå for at lave bomberne. Kemikeren afviser, at det kræver særlig viden at lave sådan nogle blandinger, som der er fundet.

- Ikke noget, man ikke hurtigt kan tilegne sig på nettet, siger han.

Han forklarer, at for, at en blanding skal virke, skal der bruges en beholder. Anklager Kirsten Waage Jensen vil vide, om man ville kunne bruge et Pringles-chipsrør, som der er fundet i huset.