Træpillefirma sigtet for bedrageri: Politi advarer mod at true

Politikommissær Jan Brun Sørensen fra Nordjyllands Politi vil ikke indkredse, hvilket beløb det mistænkes, at der er blevet svindlet for.

- Jeg kan kun i relation til sagen sige, at der fortsat pågår en efterforskning, som har til formål at fastlægge, om der er grundlag for at opretholde sigtelserne for databedrageri, siger han i pressemeddelelsen.

Det var et sammensurium af flere ting, der ledte politiet på sporet af virksomheden. For det første et tip og for det andet mediedækning af sagen.

I sidste uge beskrev blandt andet mediet Nordjyske, at manden bag firmaet havde skabt stor interesse for produktet - allerede inden han kunne fremvise en eneste træpille.