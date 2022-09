To mænd er sigtet for drabsforsøg med kniv og bat

Drabsforsøget fandt sted på Frederiksberg den 26. juli.

Her blev en 29-årig mand med tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia, LTF, overfaldet på åben gade med kniv og slag.

Manden blev ramt af flere knivstik i lår og baller, og han fik flere slag i hovedet med et bat, som skulle have ført til et kraniebrud. Efter overfaldet blev den 29-årige indlagt på hospitalet, hvor hans tilstand blev betegnet som stabil.

Politiet vurderede dengang, at mellem seks og otte mænd deltog i angrebet, og at overfaldet skyldtes en strid mellem to kriminelle grupper.