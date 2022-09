Ni mænd tiltalt for indsmugling af 400 kilo kokain

I over to år strømmede store mængder narko ind over de danske grænser.

Det mener politienheden NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, der har tiltalt ni mænd for at stå bag både indsmugling og salg af cirka 400 kilo kokain og en mindre mængde hash.

Det oplyser NSK i en pressemeddelelse torsdag.