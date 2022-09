Skønhedsklinik for retten: Brød coronaforbud igen og igen

Samlet løber de op i omkring 740.000 kroner, har ejer Osman Al Chami tidligere oplyst til det regionale medie sn.dk.

Men han nægter at betale, og derfor er det nu en sag for Retten i Roskilde, som torsdag tager hul på sagen. Hans advokat, Erbil Kaya, oplyser til Ritzau, at hans klient nægter sig skyldig.

Ejeren ønsker ikke at udtale sig til Ritzau før retssagen, men han har tidligere fortalt til sn.dk, at han ikke fortryder, at han trodsede restriktionerne.

- Absolut ikke. Jeg er kun blevet stærkere i min beslutning, for jeg kan se, at hele verden er imod denne her måde, vi takler en virus, som 99,7 procent overlever, sagde han efter tiltalen var rejst sidste år.