Pige på ti år var offer for både stedfar og mor

Stedfaren, der er 34 år, er i øvrigt også dømt for i flere tilfælde at have forsøgt at opnå samleje med barnet. Moren er 36 år.

Parret blev anholdt og derefter varetægtsfængslet i november sidste år. Midt i august blev sagen indledt i retten. Her har de nægtet sig skyldige.

Det var et familiemedlem, som kontaktede politiet om sagen på baggrund af betroelser fra den tiåriges storesøster. Det har det regionale medie fyens.dk tidligere rapporteret.

I dommen indgår, at manden får forbud mod at bo sammen med børn under 18 år. Desuden er pigen blevet tilkendt godtgørelse på i alt 150.000 kroner.