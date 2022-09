Sag om Mette Frederiksen-dukke ankes til landsretten

De tre mænd nægter sig skyldige i trusler, og Retten på Frederiksberg kom 14. september frem til, at de skulle frifindes.

Byretten kom med en længere begrundelse. Den mente, at ytringen ”under de foreliggende omstændigheder” var tvetydig.

Under retssagen fortalte den ene af de tre mænd, at teksten var ”et politisk ordspil”, der henviste til aflivning af mink.

Retten lagde da også vægt på, at ordet ”aflives” ikke normalt bruges om mennesker, men om dyr. Desuden afviser retten, at dukken skulle illustrere en hængning.

Statsadvokaten understreger i onsdagens pressemeddelelse, at det anerkendes, at der er ganske vide rammer for lovlige ytringer.

- Men der er også grænser for ytringsfriheden, når det kommer til trusler, og det er vores vurdering, at vi her har bevæget os ud over ytringsfrihedens grænser.